Amerikan kargo uçağına Şişli’den ‘lazer tacizi’

İstanbul’da 10 Şubat akşamı Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan yaklaşık 900 metre yükseklikteki dev kargo uçağına lazer tacizinde bulunulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Amerikan kargo şirketi Kalitta Air’in Atlanta-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşunu yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli’den lazer tacizinde bulunuldu.

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Uçak saat 20:04’te Atatürk Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaparken, Şişli’deki evinden lazer tacizini görüntüleyen ‘spotter’ olarak adlandırılan uçak fotoğrafları çeken Ege Şand ”Uçak, Şişli’nin üzerinden alçalırken videosunu çekmek istedim, o sırada lazer tutulduğunu fark ettim. Atatürk Havalimanı’na alçalışı sırasında görüntüyü odamın camından çektim” dedi.

Kayıtlarda lazer tacizcisinin uçağın kokpitini hedeflediği görülürken uzmanlar, lazer ışığının pilotların üzerinde flaş körlüğü olarak adlandırılan geçici görememe durumu yaratabileceğini ifade ediyor.

Hava araçlarına lazer tutana uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan 17 bin 361 lira idari para cezası veriliyor.

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Türk hava sahasında 2017-2018 yıllarında 28 uçağa lazer tacizi yapıldığıyla ilgili rapor tutuldu.

2012’de Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Florya’dan bir sandaldan lazer tutan iki kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2009 yılında ise Britanya Havayolları’nın Londra-İstanbul uçuşunu yapan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kendisine lazer tutulduğunu rapor etmişti. Pilot, tedbir amaçlı olarak bir sonraki uçuşunu yapmamıştı.

Kasım 2018’de İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde de daha önce polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye sokan bir kişi yakalanmıştı.