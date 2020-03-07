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Yaramazlara biraz batar!

Amerikan Gotiği – Grant Wood

Amerikan Gotiği – Grant Wood

ABD’li ressam Grant Wood’un ülkedeki küçük kasaba kültürünü yansıtan 1930 tarihli yağlı boya tablosu.

Esere ismini veren ev arka planda görülüyor. Ev, yukarı doğru yükselen çatı katı ve sivri kemerli pencereleri ile Gotik mimari tarzını çağrıştırıyor. 

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Wood, Iowa Eyaleti’nin Eldon şehrini gezerken bir ev fark ediyor ve böyle bir evde yaşayabilecek insanları hayal edip resminde betimliyor. Bu bölgenin halkı ağırlıklı olarak tarımla uğraşıyor, dolayısıyla resimde çiftçilik ve ev hayatı teması hakim.

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