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Amerikan devi Manheim Türkiye’den çekiliyor

Dünyanın en büyük açık artırma şirketlerinden ABD merkezli Manheim, Borusan ile ortak olduğu Türkiye’nin ilk ikinci el alım-satım internet firması Borusan Manheim’deki payını satmak için düğmeye bastı.

Şirketin ABD’de düzenlediği bir açık artırma… Fotoğraf: Reuters

Manheim Auctions, 2001’de Borusan tarafından kurulan Otomax’a 2008’de ortak olmuştu.

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Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre şirketteki yüzde 50 payını Türk ortağı Borusan’a devretmeye hazırlanan Amerikan şirketi söz konusu satışla Türkiye’den de tamamıyla çekilmiş olacak.

Hisse devri için Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda şöyle dendi: “Manheim Auctions ve Cox’un Borusan Manheim’da birlikte sahip olduğu ve sermayenin yüzde 50’sini temsil eden 110.000 adet pay, Borusan Grubu’na ait ve hususi olarak İşlem için kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından satın alınacak olup, işlem neticesinde Borusan Manheim paylarının tamamı Borusan Grubu’na ait olacak ve Borusan Manheim bir ortak girişim olmaktan çıkacaktı.

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Borusan Manheim her hafta İstanbul ve Ankara’daki tesislerinde, düzenli fiziki açık artırmalar gerçekleştiriyor.

Müşteriler ‘simulcast’ ile gerçekleştirilen fiziki açık artırmalara Türkiye’nin her yerinden internet aracılığıyla katılıpe fiziki olarak katılan alıcı müşterilerle eş zamanlı teklif verebiliyor. Fiziki açık artırmanın yanısıra online ve mobil açık artırmalar da düzenleniyor.

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