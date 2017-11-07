Amerikalı yargıç ‘Sarraf davası’nı hızla bitirmek istiyor: Erteleme talebine ret

Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman, 27 Kasım’da başlayacak ana duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi reddetti.
New York’ta yedi aydır tutuklu bulunan Atilla ve bir buçuk yıldır tutuklu bulunan Sarraf’la birlikte, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, ABD yasalarını delmek için komplo kurma ve kara para aklama suçlamalarından yargılanmayı bekliyor.
Atilla dün ara duruşmada hakim karşısına çıkarak 27 Kasım’da ilk celsesi yapılacak jürili duruşmaların ertelenmesini talep etti.
Hakim Berman “Jüri seçimine iki hafta, yargılamanın başlamasına üç hafta kala, tarihi değiştirme talebi gerçekçi değil. Dava 27 Kasım’da esastan görülmeye başlanacak” dedi.
Türkiye’den video konferansla tanıklık talebi
Atilla’nın avukatları da Türkiye’de müvekilleri adına tanklık etmek isteyen kişiler bulunduğunu, ancak bu kişilerin ABD’ye gelmek istemediğini aktardı. Avukatlar, canlı video konferans yöntemiyle bu kişilerin dinlenmesi talebinde bulundu.
Yargıç yanıtını daha sonra açıklayacağını söyledi.
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