Amerikalı ruh sağlığı uzmanları endişeli: Trump ‘güvenli’ biçimde başkanlık yapamaz

Amerikalı bazı psikolog ve psikiyatrlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘güvenli’ bir biçimde başkanlık yapamayacağını savundu.

New York Times’a bir mektup gönderen Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uluslararası Psikanaliz Kuruluşu görevili 35 psikolog, psikiyat ve sosyal görevli, durumun ‘sessiz kalınamayacak kadar’ tehlikeli olduğunu belirtti.

‘Etik’ hatırlatma

Toplum nezdinde tanınan ve yüz yüze tedavisi yapılmamış bir kişi hakkında profesyonel görüş bildirmenin etik olmadığı hatırlatılan mektupta, “Ancak bu sessizliği, bu kritik zamanda görüşlerimizi endişeli gazeteciler ve kongre üyeleriyle paylaşmak amacıyla bozuyoruz. Pek çok şeyin daha fazla sessiz kalınmayacak kadar tehlike olduğundan endişeleniyoruz” dendi.

Uzmanlar, Trump’ın konuşma ve davranışlarının, kendisinin başkalarının fikirlerine tolerans gösterme ve empati kurma yeteneğinden yoksun olduğunu gösterdiğini savundu: “Bu özelliği sahip kişiler gerçekliği kendilerine göre saptırır. Gerçeklere ve gerçekleri kendilerine iletenlere saldırırlar (gazeteciler, biliminsanları).”

Mektup şöyle sonlandırıldı: “Kendi kafasında oluşturduğu mitten mustarip güçlü liderlerde bu saldırırlar artar. Trump’ın konuşmaları ve hareketlerinin ortaya koyduğu dengesizliği, güvenli bir biçimde başkanlık yapma konusunda yetersiz olduğunu gösteriyor.”