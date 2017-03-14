Amerikalı rapçi Snoop Dogg yeni klibinde ‘palyaço’ Trump’a ‘silah’ doğrulttu

Amerikalı rapçi Snoop Dogg ‘palyaço’ konseptli yeni klibinde ABD Başkanı Donald Trump’a ‘silah’ doğrulttu.

Karakterlerin palyaço makyajıyla görüldüğü ‘Lavender’ adlı klipte Snoop Dogg, Trump’a yakın mesafeden ‘tabanca’yla ateş ediyor, oyuncak olduğu anlaşılan silahtan ‘BANG’ yazısı çıkıyor.

İlerleyen sahnede Trump zincirlenmiş olarak da görülüyor.

Independent’ın Bilboard’dan alıntıladığı söyleşide Snoop Dogg, “Bütün dünya palyaçolarla dolu. Sanat yönetimi ve gerçeklik açısından klibin konsepti çok doğru çünkü bu şerefsizlere bakarsanız bazıları gerçekten palyaço” dedi.

Ünlü rapçi şöyle devam etti: “Bu şerefsizin uygulamaya çalıştığı yasak, başkanlığı kazanması, polisin insanları öldürmesi ve yanına kar kalması, insanların kenevirden dolayı 20-30 yıl hapis yatması ama siyah olmayanların sokaklarda bundan para üstüne para kazanması… Renginizden veya isminiz etnik kökeninizle bağlantılısıyla haksız yere suçlanıp hapse atılabilirsiniz ve teni renkli olmayanların milyonlar, milyarlar kazandığını görebilirsiniz.”

Bütün gün üzerinde konuşulabilecek çok fazla ‘palyaçoluk’ yaşandığını söyleyen Snoop Dogg ‘polis’, ‘başkan’ gibi bazı meseleleri videoda özellikle göstermek istediklerini söyledi.