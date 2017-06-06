Amerikalı komutan: Rakka savaşı ‘zor ve uzun’ olacak

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka operasyonunun uzun ve zor olacağını kaydetti.

YPG öncülüğündeki DSG, IŞİD’in ‘başkent’i Rakka’yı özgürleştirmeyi amaçlayan operasyonun dün başladığını duyurmuştu. DSG, birliklerin kuzey, doğu ve batı cepheleri olmak üzere üç koldan ilerlediğini açıklamıştı.

DSG’ye operasyon boyunca ekipman, eğitim, istihbarat ve lojistik destek sunacaklarını belirten Townsend, operasyonun IŞİD’in halifelik iddiasına ağır bir darbe indireceğini söyledi.

Townsend, IŞİD’in Irak ve Suriye’deki ‘ikiz başkentleri’ Musul ve Rakka’yı kaybetmesinin ardından yeni militan devşirmesinin zor olacağını belirterek, “IŞİD Rakka ve Musul’da yenildikten sonra önümüzde hala zorlu bir mücadele olacak ancak koalisyon IŞİD’in hem Irak hem de Suriye’de büsbütün imhası için güçlü ve kararlı” dedi.

Amerikalı komutan, IŞİD’in üstlendiği Manchester saldırısını da hatırlatarak, “IŞİD uluslarımızı tehdit ediyor. Zadece Irak ve Suriye’de değil aynı zamanda kendi topraklarımızda da. Bu böyle süremez” diye konuştu.