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Amerikalı kaynaklar: O tweet bir duygusal tepkiydi… Pompeo da şaşırdı

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘geniş ölçekli yaptırımlar’la tehdit ettiğini tweet’inin ‘duygusal bir tepki’ olarak değerlendirildiği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da tweet’i ‘şaşkınlıkla karşıladığı’ öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.  ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.

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Washington’dan yazan Habertürk yazarı Serdar Turgut’un bugünkü yazısında aktardığına göre Pompeo böyle bir tweet’i kesinlikle beklemiyordu: “Washington’un iç işleyişlerini iyi bilen kaynaklar Pompeo’nun Trump’ın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ile kurmuş olduğu kişisel bağlantıya çok güvendiğini ve iki liderin var olan bazı sorunların aşılması için uyumlu çalışacaklarına inandığını bildiğini belirtiyorlar.”

Turgut şöyle devam etti: “Aynı kaynaklar buna rağmen Trump’ın o tweeti atmasını duygusal bir tepkiye bağlıyorlar. Özellikle Beyaz Saray’ın iç işleyişini iyi bilen bir kaynak o tweet öncesinde Trump’ın bazı hassas konuların çözümünde Türkiye ile artık adımlar atılmaya başlanacağına kendini inandırmış olduğunu ve özellikle rahip Brunson sorununun bitirileceğini düşündüğünü vurguluyor. Erdoğan konusunda da Trump, çevresini sarmış bulunan neokon-evanjelist çevrelerin sertlik yanlısı tepkiler verilmesi taleplerini dinlemek yerine bunları aşıp Türkiye ile bir tür normalleşme sağlamak istiyor. Aynı kaynaklar son sürpriz tweet’inden önce Trump’ın bir nedenden dolayı kendisini artık bunun olmaya başlayacağına inandırdığını ve rahip Brunson ev hapsine alınınca büyük bir hayal kırıklığı yaşyarak bir duygsal tepki olarak o tweeti attığını söylüyorlar. Anlayacağnız Başkan Trump’ın Türkiye tweet’i yönetimin ilgili birimlerinde şaşkınlık yaratmış durumda. Şimdi bu sürecin nasıl aşılacağı üzerinde düşünülüyor.”

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