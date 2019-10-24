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Amerika Fizik Topluluğu’nun ‘İnsan Hakları Ödülü’ Prof. Dr. Ayşe Erzan’a verildi

Bilim dünyasında iki yılda bir verilen American Physical Society’nin (Amerika Fizik Topluluğu) 2020 insan hakları ödülüne Prof. Dr. Ayşe Erzan layık görüldü.

Fotoğraf: Twitter

Prof. Dr. Erzan, ‘yaşam boyu insan haklarına olan bağlılığı ve her koşulda yapmaktan vazgeçmediği insan hakları savunuculuğu’ nedeniyle ödülü aldı.

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Ödül, American Physical Society tarafından iki yılda bir insan hakları savunucusu Andrei Sakharov anısına veriliyor.

Prof. Dr. Ayşe Erzan kimdir?

Ankara’da 1949 yılında doğan Erzan, doktora derecesini State University of New York – Stony Brook’tan 1976’da aldı, 1981’e kadar ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniverstesi’nde görev yaptı. Avrupa’da birçok farklı üniversitede istatistiksel fizik alanında araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışan Erzan, 1990’da İTÜ’ye dönerek araştırmalarına Fizik Bölümü’nde devam etti. Başlıca çalışma konuları ‘hal değişimleri, fraktaller, karmaşık sistemler ve sistem biyolojisi’dir.

1997 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü, 2003 yılında L’Oreal-UNESCO Avrupa Kıtası ‘Kadın ve Bilim’ Ödülünü, 2010 yılında ‘Rammal Ödülü’nü aldı. Academia Europaea ve TWAS (Kalkınmakta Olan Ülkeler Bilim Akademisi) üyesi ve Filistin Bilim ve Teknoloji Akademisi onur üyesi. European Physical Journal B ve Journal of Statistical Physics’in yayın kurulunda bulunmuş olan Erzan, Uluslararası Akademiler İnsan Hakları Ağı yönetim kurulu ve Avrupa Bilim Akademileri Birliği (ALLEA) Bilim ve Etik Daimi Komitesi üyeliği yaptı.

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