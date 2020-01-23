Ameliyattan sonra oğlunu öldüren anneye müebbet: Cennete gidecek diye yapmış

Ankara’da 10 yaşındaki oğlunu ameliyat olduğu hastanede öldüren anne “Cennete gidecek diye yaptım” dedi.

Anne ile oğlunun, tuvalete el el yürüdükleri anın görüntüsü hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. (Fotoğraf: DHA)

Nurhan S., 2015 yılının Şubat ayında, oğlu Osman S.’yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Gazi Hastanesi’ne yatırdı. Ameliyatın ardından tedaviye alınan oğlunun yanında refakatçi olarak kalan anne, birkaç gün sonra oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürdü.

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Tutuklanan anne hakkında, ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçundan dava açıldı.

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Nurhan S., oğlunun ameliyat sonrası acı çektiğini, kendisinin de bu durum karşısında sürekli ağladığını anlatarak şöyle konuştu: “Ben oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken, ‘Anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim’ dedi. Ben olayı, ‘Ölünce cennete gidecek’ diye yaptım. Pişmanım.”

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan S.’nin o dönemden sonra psikolojik destek aldığını iddia etti.

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‘Müebbet hapis cezası’

Mahkeme heyeti, anne Nurhan S.’yi oy çokluğuyla ‘çocuğunu kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karara bir üye hakim, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını, ceza yerine koruma tedbiri uygulanması gerektiğini bildirerek şerh koydu.

