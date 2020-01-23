Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ameliyattan sonra oğlunu öldüren anneye müebbet: Cennete gidecek diye yapmış

Ankara’da 10 yaşındaki oğlunu ameliyat olduğu hastanede öldüren anne “Cennete gidecek diye yaptım” dedi.

Anne ile oğlunun, tuvalete el el yürüdükleri anın görüntüsü hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. (Fotoğraf: DHA)

Nurhan S., 2015 yılının Şubat ayında, oğlu Osman S.’yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Gazi Hastanesi’ne yatırdı. Ameliyatın ardından tedaviye alınan oğlunun yanında refakatçi olarak kalan anne, birkaç gün sonra oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürdü.

Reklam

Tutuklanan anne hakkında, ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçundan dava açıldı. 

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Nurhan S., oğlunun ameliyat sonrası acı çektiğini, kendisinin de bu durum karşısında sürekli ağladığını anlatarak şöyle konuştu: “Ben oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken, ‘Anne çok acı çekiyorum, gel beraber dua okuyup ölelim’ dedi. Ben olayı, ‘Ölünce cennete gidecek’ diye yaptım. Pişmanım.”

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan S.’nin o dönemden sonra psikolojik destek aldığını iddia etti.

Reklam

‘Müebbet hapis cezası’

Mahkeme heyeti, anne Nurhan S.’yi oy çokluğuyla ‘çocuğunu kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karara bir üye hakim, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını, ceza yerine koruma tedbiri uygulanması gerektiğini bildirerek şerh koydu.

SON HABERLER

İran’ın füze saldırısında 11’den daha fazla ABD askeri yaralanmış

İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine yaptığı füze saldırısından bir hafta sonra 11 ABD askerinin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiği ve tedavi altına alındığı açıklanmasından sonra, daha fazla askerin söz konusu saldırıya bağlı yaralanmalarla Almanya’ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti. Manisalılar, depremin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...