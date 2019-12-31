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Yaramazlara biraz batar!

Ameliyat masasında yanarak hayatını kaybetti

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir hastanede 66 yaşındaki bir kadın pankreas ameliyatı sırasında masada alev aldı. Vücut yüzeyinin yüzde 40’ı yanan kadın pazar günü hayatını kaybetti.

İyot alerjisi olan hastayı pankreas ameliyatına hazırlarken kullanılan dezenfektanın hafif yanıcı türden olmasına rağmen doktorun elektrikli neşter kullandığı belirtildi. Bunun üzerine 66 yaşındaki hastanın vücudunun alev aldığı kaydedildi. Bir hemşire yanan kadının üstüne bir kova su dökerek yangını söndürdü. 

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22 Aralık günü Floreasca acil servisinde meydana gelen olay muhalif parti milletvekili Emanuel Ungureanu’nun Facebook paylaşımı sayesinde öğrenildi. 

Sağlık Bakanı Horatiu Moldovan olayı doğrularken, “Cerrahın elektrikli neşter kullanacağı ameliyatta alkollü dezenfektan kullanmaması gerektiğinin farkında olması gerekiyordu” dedi.

Hayatını kaybeden kadının ailesi, hastanenin kendilerine ‘kaza’ açıklaması yaptığını, ancak daha fazla bilgi vermeyi reddettiğini söyledi.

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