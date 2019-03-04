Rakip takım oyuncusuna maçta kesici aletle zarar vermekle suçlanan Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
Diyarbakır Stadyumu’nda 2 Mart’ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçına Çalar’ın kesici aletle çıktığı, rakip takım oyuncularına zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Mansur Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek ifade verdi. Çalar, ifadesinde, elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.
Savcılık ifadesinin ardından mahkeme sevk edilen Çalar’a adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.