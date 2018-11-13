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Yaramazlara biraz batar!

Amedspor’un hocası istifa etti: Gün geldi kulüpte yemek bile çıkmadı; futbolda başarı parayla olur

Sertaç Küçükbayrak, son iki ayda çok yıprandığını belirterekAmedspor teknik direktörlüğünden istifa etti.

Fotoğraf: DHA

Sezon başından bu yana takımın içinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle istenen başarıya ulaşamadığını dile getiren Küçükbayrak şöyle devam etti: “Futbolda başarı parayla olur. Paran yoksa başarılı da olamazsınız. Geçen ay yapılan kongreye kadar kimse doğru dürüst para bile alamadı. Gün geldi kulüpte yemek bile çıkmadı. Bunlar ister istemez futbolcuya, hatta maçlarda skora bile yansıyor.”

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Takım kadrosunun da yetersiz olduğunu söyleyen Küçükbayrak, “O süre zarfında da çok yıprandık. Hepimiz yıprandık ve takımdan ayrılmanın, kulübün önünü açmanın doğru olduğunu düşünerek istifa ettik. Amedspor’a ligde kalan maçlar için başarılar diliyorum” diye konuştu.

Amedspor, oyunculara ve takım yönetimine yapılan saldırılarla da gündeme geliyor.

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