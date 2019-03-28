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Yaramazlara biraz batar!

Amedsporlu Mansur Çalar’ın ömür boyu men cezası 20 maça çevrildi

Sakaryaspor maçında rakibini jiletle yaraladığı iddia edilen Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a verilen futboldan men cezası kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır Stadyumu’nda 2 Mart’ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçına Çalar’ın kesici aletle çıktığı, rakip takım oyuncularına zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Çalar kesici alet taşıdığı iddiasını reddetmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çalar’a futboldan men cezası vermişti.

AA’nın haberine göre Tahkim Kurulu, Çalar’a verilen cezayı 20 maç mene çevirdi.

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