Amedsporlu Mansur Çalar’ın ömür boyu men cezası 20 maça çevrildi

Sakaryaspor maçında rakibini jiletle yaraladığı iddia edilen Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a verilen futboldan men cezası kaldırıldı.
Diyarbakır Stadyumu’nda 2 Mart’ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçına Çalar’ın kesici aletle çıktığı, rakip takım oyuncularına zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Çalar kesici alet taşıdığı iddiasını reddetmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çalar’a futboldan men cezası vermişti.
AA’nın haberine göre Tahkim Kurulu, Çalar’a verilen cezayı 20 maç mene çevirdi.