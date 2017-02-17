Amedsporlu Deniz Naki ‘terör örgütü propagandası’ndan yeniden yargılanacak

Amedspor futbolcusu Deniz Naki hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan verilen beraat kararı bozuldu.

Naki hakkında Facebook ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapis sitemiyle dava açılmış, Amedsporlu futbolcu, Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçen kasım ayında beraat etmişti.

‘Beraat kararı yasaya aykırı’

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından savcı beraate itiraz etti.

Savcı, itiraz dilekçesinde Naki’nin sosyal medya hesabında terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, bunları öven, teşvik eden propaganda niteliğinde paylaşımlar yaptığınını savundu. Savcı, beraat kararının yasaya aykırı olduğunu öne sürerek bozulmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederek yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

‘Şiddeti kışkırtacak nefret söylemi kullandı’

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kötüye kullanılamayacağını kaydeden mahkeme, Naki’nin saldırıların arttığı ve güvenlik güçlerine silahlı saldırıların gerçekleştiği bir ortamda sosyal medya paylaşımlarını yaptığını belirtti. Mahkeme söz konusu paylaşımların insanlarda saldırgan duygular uyandırarak nefrete yol açtığını ve şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olduğunu belirtti.