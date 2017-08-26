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Amedsporlu Deniz Naki’ye deplasman maçında taraftardan yumruklu saldırı

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Amedsporlu oyuncu Deniz Naki, deplasman maçında taraftarın saldırısına uğradı.

Amedspor,  Türkiye 2’nci Lig Kırmızı gruptaki rakibi Mersin İdmanyurdu’yla sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştı.

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Maçın ilk yarısında yeşil kırmızılı ekibin rakip ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşu kullanmak için Deniz Naki topun başına geldi.

Bu sırada sahaya atlayan bir taraftar, Naki’ye doğru hızlıca koşarak futbolcunun kafasının arkasına yumruk attı.

Naki, aldığı darbenin etkisiyle yere düşerken, taraftar da güvenlik tarafından saha dışına çıkarıldı.

‘Gurur duyun!’

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, Twitter hesabından saldırıya tepki gösterdi: “Görevini layıkıyla yapamayan Mersin valisine. Statta yaşanan insanlık dışı vahşetten gurur duyun. Bu rezalet sayenizde yaşanıyor. Amedspor seyircisine yasak getireceğinize Mersin tribünlerine sahip çıkın. Üç taraftar elini kolunu sallayarak sahaya inip sporcuma saldırıyor.”

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