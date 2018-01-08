Amedsporlu Deniz Naki: Saldırı eleştirilerimi engelleyemez

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Almanya’da silahlı saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, bu olayın kendisini eleştirel tutumunu engelleyemeyeceğini söyledi.

Naki’nin aracına dün saat 23.00 sıralarında Dueren kasabası yakınlarındaki A4 otoyolunda seyir halindeyken ateş açılmış, iki kurşun araca isabet etmişti.

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Reuters’ın haberine göre Alman Die Welt gazetesine konuşan Naki, arkasında bulunan siyah renkli bir otomobilden ateş açıldığını anlattı.

Son haftalarda herhangi bir tehdit almadığını anlatan futbolcu, silahlı saldırının bir Türk ajanı ya da görüşlerine karşı çıkan başka biri tarafından yapıldığını düşündüğünü ifade etti.

“Ölebilirdim, gerçekten çok korktum” diyen Naki, bu saldırının Türk hükümetine yönelik eleştirilerini engellemeyeceğini aktardı.

‘Cinayet teşebbüsü’

Savcı Katja Schlenkermann-Pitts ise yetkililerin olayı bir cinayet teşebbüsü olarak soruşturduğunu söyledi ancak makamının Naki’nin dile getirdiği iddiaları doğrulayamadığı bilgini verdi. Savcılar olayı ‘her yönüyle’ araştırdıklarını bildirdi.