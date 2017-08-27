Amedsporlu Deniz Naki: Saldırganda bıçak da olabilirdi, kimi kime şikayet edeceğim?

Deplasmandaki Mersin İdmanyurdu maçında sahaya giren taraftarın yumrukla saldırdığı Amedsporlu Deniz Naki, şikayetçi olmadığını söyledi: “Kimi kime şikayet edeceğim, bir şey çıkmayacaktı.”

Yeşil-kırmızılı ekibin dün 7-0 kazandığı maçın 26’ncı sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu bir taraftar, Naki’ye sırtı dönükken yumrukla saldırmıştı.

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Boynunda ve sırtında ağrı bulunduğunu söyleyen Naki, saldırı anını şu sözlerle anlattı: “Saldırgan sırt ve boynuma yumruk vurup yere düşürünceye kadar kendisini görmedim. Sırtım ona dönüktü ve görme imkanım yoktu. Ancak, iyi ki saldırganı görmemişim, eğer görmüş olsaydım kendimi savunacaktım ve büyük ihtimalle kırmızı kart görecektim. Maçtan sonra polis soyunma odasına geldi ve bana şikayetçi olup olmayacağımı sordu. Ben şikayetçi olmayacağımı söyledim, kimi kime şikayet edeceğim, bir şey çıkmayacaktı.”

‘Bıçak da olabilirdi’

Naki, Türkiye’de 3,5 yıldan fazla futbol oynadığını, Gençlerbirliği’ndeyken Kobani olayları sırasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle idman çıkışında saldırıya uğradığını söyledi.

Amesporlu oyuncu, şöyle devam etti: “Ama saha içinde ilk kez saldırıya uğruyorum. Daha önce başımdan geçen davalar ve hakkında açılan soruşturmalar bir yana saha içerisinde bir saldırıyla ilk kez karşı karşıya kaldım. Saldırganın elinde bıçak ve kesici alet de olabilirdi. Allah korusun… Görüntüleri izlediğimde birer metre aralıklarla çok sayıda polisin arasında o saldırgan nasıl sahaya girdi şaşırıyor insan. Son olarak maçtan bir hafta önce bana ait olmayan bir hesaptan yapılan paylaşım ve bunun üzerine gözaltına alınıp hedef gösterilmem üzerine bu olayın yaşandığını düşünüyorum.”

Naki, geçen hafta kendisiyle alakası olmayan bir hayran sayfasındaki paylaşım sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.