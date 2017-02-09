Amedspor taraftarına 26 haftadır deplasman ‘yasak’: Artık zıvanadan çıktı, insanları kütüğüne göre bölüyor 

Amedspor taraftarına yönelik hiçbir hukuki gerekçe olmadan tam 26 haftadır uygulanan deplasman yasağına dikkat çeken Fanatik yazarı Nilay Yılmaz, “Artık bu yasak o kadar zıvanadan çıktı ki, insanları kütüğüne göre bölüyor” dedi.

‘Futboldan elinizi çekin!’ başlıklı yazısında, Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 5 Şubat Pazar günü oynanan İstanbulspor-Amedspor maçından izlenimlerini paylaşan Yılmaz, stadın girişinde yapılan kimlik kontrolünde, polisin doğrudan nüfusa kayıtlı olunan yere baktığını anlattı.

‘Hasbelkader o bölgede doğduysanız dahi yandınız’

Fanatik yazarı, şöyle devam etti: “İnsanları ayırma, seçme yöntemleri bu. Doğu ve Güney Doğu Anadolu nüfusuna kayıtlı olanlar giremez! Kürt olmanız da gerekmez, hasbelkader o bölgede doğduysanız dahi yandınız… Ben Bursa kütüğüne bağlı bir Türk olduğum için ‘seçilmiş’ taraftar olarak problem yaşamadan içeri girme hakkını kazandım. Kürt bir arkadaşımız, kütüğünde Amasya yazdığı için ırkından dolayı olmasa da, kütüğünün sağladığı hakla içeri alındı. İstanbul’da doğup büyümüş, 37 yıldır stadın olduğu Bahçelievler’de yaşayan diğer arkadaşımız ise kütüğünde Urfa yazdığı için ‘yasaklı’ ilan edildi ve stada alınmadı. Sebep? Valiliğin emri! Yasak!”

‘Medya görmezden geliyor’

Yasağa gerekçe olarak ‘güvenlik endişesi’nin gösterildiğini hatırlatan Yılmaz, “İnsanların anayasa teminatı altındaki, seyahat etme ve spor izleme hakkı elinden alınıyor, ama kimse ses etmiyor. Ses edenlerin sesi duyurulmuyor. Başta medya, yaşananları görmezden geliyor, yapılan keyfi uygulamalar normalmiş gibi davranıyor. Sonra da, hep bir ağızdan bağırıyor: ‘Bizim Avrupa Şampiyonası, olimpiyat organizasyonu yapmamıza izin verilmiyor’ diye” ifadelerini kullandı.