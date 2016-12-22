Amedspor kaptanı Şehmus Özer taraftarların omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazası geçirip donarak hayatını kaybettiği belirlenen Amedspor’un tecrübeli kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer takım arkadaşları, taraftarlar ve yakınlarının omuzunda son yolculuğuna uğurlandı.
Özer, Malatya’dan 19 Aralık gecesi Mardin’e dönerken Elazığ-Gözeli yolunda aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti. İki gün boyunca kendisinden haber alınamayan Özer’in kazanın ardından donarak hayatını kaybettiği saptanmıştı.
Cenaze, Elazığ’daki otopsinin ardından dün saat 15.00 sıralarında Diyarbakır’ın Ergani ilçesine getirildi. Ergani girişinde cenazeyi, Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yöneticiler, Amedsporlu futbolcu ve taraftarlar karşıladı. Cenaze daha sonra Ergani Gülbaran Mezarlığı’na götürüldü.
Ailesi ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, Özer’in cenazesi Amedspor taraftarları ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa getirildi.
Amedspor’un kaptanı Özer gözyaşlarıyla uğurlandıhttps://t.co/knpXf5IzF2 pic.twitter.com/BIXDzmppk7
— dihaber (@dihaberturkce) December 22, 2016
Amedspor bayrağına sarılı Özer’in cenazesi namazın ardından defnedildi.
Amedspor Teknik Direk Direktörü Recep Bayık, kaptanının ölümüyle ilgili soru soran gazetecilerin sorularını ağlamaktan yanıtlayamadı.