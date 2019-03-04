Amedspor: ‘Jiletle yaralama’ iddiasının amacı bizi hedef haline getirmek

Amedspor, Sakaryaspor’la oynanan maçta bir oyuncusunun sahaya elinde jiletle çıkıp rakip oyuncuları yaraladığı iddiasını yalanladı.

Maç öncesi ısınma sırasında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklarla kavga çıkmıştı. Maç başlamadan Amedspor’dan Muhlis İstemi, Sakaryaspor’dan Serkan Odabaşoğlu kırmızı kart görmüştü. Sakarya’da yayın yapan TV264 ise Amedspor’dan Mansur Çalar’ın kesici aletle maça çıktığını, rakip takip oyuncularına zarar verdiğini öne sürmüştü.

Reklam

Amedspor, oyuncularının ve taraftarlarının maç boyu tahrik edildiğini, bir oyuncusunun sahaya jiletle çıktığı iddiasının doğru olmadığını ve bir ‘algı operasyonu‘ olduğunu ifade etti.

Ellerinde tüm görüntülerin mevcut olduğunu kaydeden Amedspor, kulübün hedef haline getirilmeye çalıştığını savundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Reklam

“Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir.

“Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlatmışlardır.

“Tv264’ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir.

“Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı’nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır.

“Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır.

“Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız.

“Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz.“