Amedspor başkanı: Arda Turan ya da Volkan Demirel men mi edilmişti?

Amedspor Başkanı Ali Karakaş, Sakaryaspor maçında rakip takım oyuncularını kesici aletle yaralamakla suçlanan takım kaptanı Mansur Çalar’a ‘delil olmadan’ ceza verildiğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır Stadyumu’nda 2 Mart’ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçına Çalar’ın kesici aletle çıktığı, rakip takım oyuncularına zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Çalar kesici alet taşıdığı iddiasını reddetmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Çalar’a futboldan men cezası vermişti.

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Yeni Yaşam’dan Emre Caka’ya konuşan Karakaş, Sakaryasporlu oyuncuda oluşan yaraların kendi oyuncuları tarafından yapıldığına dair delil olmadığını söyledi.

“Kim bizim oyuncunun yaptığını ispat edebilir?” diyen Amedspor başkanı, hakem heyeti ya da gözlemcinin böyle bir raporu bulunmadığını, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hukuksuz bir karar verdiğini kaydetti.

Karakaş şöyle devam etti: “Kaldı ki rakip takım oyuncuda görülen yaralar çok net tırnak izidir ve bu yaraların dahi Mansur’a ait olduğu kesin değildir. TFF’nin verdiği tamamen taraflı bir bakış açısıdır. Arda Turan bir futbolcu. Adama saldırdı, bundan futbolcu men mi edildi? Volkan Demirel gazeteciye saldırdı, men mi edildi? Neden Amedspor’a olunca böyle kararlar çıkıyor? Çünkü cevabı çok net: TFF varolan siyasi konjonktüre göre biçim alıyor. Siyasilerin tutumu bölgeye, kente nasıl oluyorsa TFF de o cephede menzil alıyor.”

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Amedspor başkanı, ligden çekilip çekilmeme konusunda bir karara varmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ama siz bir spor yapıyorsunuz ve spor koşulları hiçbir türlü yokken hem rakip kulüp, rakip taraftar, hakemler, TFF, bu alanda spor yapmayı da, spor yapmanın gereklilikleri yerinde değilse orada olmayı da gerektirecek bir durum olmayabilir. Bunu tabi ki konuşmadık, henüz çok sıcak ama ‘Olmayacak’ ya da ‘Olacak’ diyemeyiz.”