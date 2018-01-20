Amcasının istismar ettiği kızın babası: Ağabeyim suçlu ama şikayetçi değilim

Bursa’da öz yeğenini istismarla suçlanan amca ikinci yargılamada 17 yıl altı ay hapis cezası aldı. Kızın babası, “Ağabeyim suçlu ama şikayetçi değilim” dedi.

Amca T.C., 2001 doğumlu yeğeni D.C.’yi istismar ettiği iddiasıyla 2016’da ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tehdit’ suçlarından Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

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İddianamede kızın tehditler nedeniyle istismarı anlatamadığı, olayın kızın kavga ettiği arkadaşının D.C.’nin ailesine anlatmasıyla ortaya çıktığı belirtildi.

İddinameye göre D.C.’nin anne ve babası kızlarına inanmadıkları için amcadan şikayetçi olmadı. D.C. de bizzat polise gidince soruşturma başladı.

Suçlamaları kabul etmeyen amca, 8 Mayıs 2017’de delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. D.C.’nin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatlarının itirazı üzerine karar istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne taşındı.

Baba: Suçlu ama şikayetçi değilim

Bu kez kızın annesi amcadan şikayetçi oldu. Anne, amcanın istismarı nedeniyle çocuğunun intihara kalkıştığını söyledi.

Baba E.C. de kızının kardeşi olan sanık hakkında söylediklerine inandığını belirterek, “Sanık benim ağabeyimdir. Suçlu olduğunu biliyorum. Annesine, kardeşlerine, bütün sülalesine zarar verdi. Bütün aile bize karşı cephe aldı, şikayette vazgeçmemizi istiyorlardı. Şu an aileden kimseyle konuşmuyoruz. Ama çocuğumun doğru söylediğini de biliyorum. Ancak şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak sanığın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanık T.C.’ye son sözünü de sordu: “İşten çıkarıldım, maddi ve manevi yönden çöktüm. İnsan içine çıkamaz hale geldim. Beni düşünen yok. Beraatimi istiyorum.”

İstinaf mahkemesi sanığa istismar suçundan 12 yıl altı ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da beş yıl ceza verdi. Sanık ‘tehdit’ten beraat etti.