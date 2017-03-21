Amcasını şikayet etti, devlet korumadı: 14 yaşındaki çocuk sekiz aylık hamile

Küçük yaşta çocukların kaçırılarak zorla evlendirildiği İzmir’in Kiraz ilçesinde iki yl önce amcasının istismarına uğrayıp ailesine teslim edilen 14 yaşındaki M.A.’nın sekiz aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Gülden Aydın’ın haberine göre, annesi olmayan, babası ve amcasıyla yaşayan M.A., bundan iki yıl önce öz amcasını kendisini istismar ettiği gerekçesiyle jandarmaya ihbar etti.

Amcası ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’dan tutuklandı, M.A. ise aileye teslim edildi. Amca, üç ay sonra M.A.’nın bilinmeyen sebeple şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı. M.A., amcasıyla aynı evde yaşamaya mahkum oldu, köyde ise hakkında dedikodular çıkmaya başladı. Bu nedenle orta ikinci sınıfta okulu bıraktı.

Sekiz aylık hamile

Kısa süre önce ise M.A. karnında şiddetli ağrı üzerine babasıyla hastaneye gitti ve 32 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Jandarma ve savcılıkta başlatılan soruşturmada M.A. 22 yaşındaki sütçü olan Y.K.’nın ismini verdi. Y.K. tutuklandı. 17 Mart’ta ise bu kez şoför olan S.O. gözaltına alındı. M.A. ise hala devlet korumasına alınmayıp ailesine teslim edildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar devreye girip, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü araya sokarak M.A.’nın bakanlığa ait bir Çocuk Evi’ne yerleştirilmesini sağladı. M.A., kürtaj süresi geçtiği için çocuğu doğurmayı bekliyor.

Annesi bir buçuk yaşındayken başka bir erkekle evden kaçan M.A. annesiz büyüdü. Ona evlerinin yanındaki süt kooperatifinde çalışan babası Ali ile babaannesi Fatma A. baktı. Öz amcası 33 yaşındaki Mehmet de aynı evde yaşıyordu. Amcasının yargılandığı dava hala devam ediyor.

Amca: Yok öyle bir şey, bana çok kızmıştı

M.A.’nın babaannesi Fatma, torununun başına gelenleri şöyle anlattı: “Babası döver diye anlatamamış kimseye. Şimdi kim bakacak bana? Çocuğu doğurunca bıraksın, eve gelsin.”

Amcası ise M.A.’nın istismar iddiasını reddederek, “Yok öyle bir şey. Kızım bana çok kızmıştı, intikam için şikâyet etti” dedi.

M.A.’nın babası Ali A. ise, “Beni annesi bildi kızım. Dersleri iyiydi. Çocuk doğunca bırakıp gelsin. Ellerimle okuluna götüreceğim” derken, kardeşinin kızını istismar ettiğine hiç inanmadığını, kızının çocukluk edip şikâyetçi olduğunu sonra da vazgeçtiğini savundu.

‘Muhtar her şey olup bittikten sonra haber veriyor’

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’sa bölgede yaşanan benzer olaylara ilişkin şunları söyledi: “M.A.’nın babaya teslim edildiğini öğrendiğimde sinir krizi geçirdim, yıktım ortalığı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü aradım. Devreye girdim, babadan alındı. Şimdi Çocuk Evi’nde. Çok gerginim. Köylerdeki eğitim programını yoğunlaştırdığım halde olaylar süreklilik arz ediyor. Muhtar, her şey olup bittikten sonra haber veriyor.”