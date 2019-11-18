Amcası dört yaşından beri istismar etmiş; baba ve dede ‘Olayı kapatalım’ demiş

İzmit’te, öz amcasının 14 yaşındaki E.A. isimli çocuğa dört yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin ‘olayı kapatalım’ dediği çocuğun annesi, tüm tehditlere rağmen şikayetçi olurken tutuklanan amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.

Fotoğraf: DHA

10 yıldır yeğenine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan evli ve bir çocuk babası F.A. gözaltına alınmış ve hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açılmıştı.

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Eşinden boşanmak için dava açtı

Yaşananların ardından eşine boşanma davası açan beş çocuk annesi F.A., eşi C.A. ile kayınpederi T.A.’nın olayın gizli kalmasını istediklerini öne sürdü ve şunları söyledi:

“23 yıllık evliyim, en büyüğü 22, en küçüğü iki yaşında beş kızım var. Kızım E.A.’da 12 yaşından itibaren farklılıklar olmaya başlamıştı. Başlarda ergenlik diye düşündük, üzerine düşüp gözlemlemeye başladım. Dersleri çok iyiydi, devamsızlığı yoktu. Okulda başarılı bir öğrenciydi. Ama kötüye gitmeye başlamıştı. Kendisini odasına kapatıyordu. Akrabalarımıza gelmek istemiyordu. Onlar gelecekse asla odasından çıkmıyordu. İçine kapandı. Sürekli banyoya giriyor saatlerce kendisini yıkıyordu. Meğer kendini kirlenmiş hissediyormuş yavrum.

Sınıfındaki erkek öğrencilerle iletişim kurmuyordu, aynı sırada dahi oturmuyordu. Bir şeyler olduğunun farkındaydım. Psikoloğa götürdüm ama orada da anlatmadı. Şüpheleniyordum ama aileden birinin yapacağını hiç düşünmedim. Okulda bir şeyler olduğundan şüphelendim. Büyük birileri bir şey yaptı, korkuyor diye düşündüm.”

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Önce çocuğa psikolojik destek almaya başladıklarını belirten F.A. sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki yanlış anlamıştır, belki farklı şeydir diye düşündüm, konduramıyor insan ailesinden birine böyle bir şeyi. Sonra Çocuk İzleme Merkezi’nde ve psikolojik tedavi gördüğü yerlerde yaşadıkları hep kanıtlandı. Adli tıp raporunda da kanıtlandı doğru söylediği.”

‘Ölümle tehdit edildim’

F.A. aynı zamanda eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini ifade etti.

F.A. eşinin olayı ik öğrendiğinde kendi taraflarında olduğunu belirterek şunları söyledi: “İlk önce olanları eşime anlatamadım. Katil olur, zarar verir diye düşündüm. Dedesine anlattım, amcalarına anlattım. Yanımızda olmak yerine bizi sindirip, kokutup vazgeçirmek istediler. Dava açmamamızı, şikayetçi olmamızı istediler. Eşim ilk öğrendiğinde bizim yanımızdaydı. Bir ay sonra, ailesinin baskısıyla yaşananları kapatmak istedi. Şikayetçi olmamamızı istedi. Beni sürekli tehdit ettiler. İki kızım üniversite okuyor. Onları okutmayacaklarını, parasız bırakacaklarını söylediler. Ölüm tehditleri aldım. Ailemin yaşadığı şehre geldim, çocuklarımı yanıma alıp. Burada yaşamaya başladım. ‘Parasız sokaklarda kalıp, döneceksin’ diye tehditler devam etti.”

Her zaman kızlarının yanında olacağını belirten anne F.A., davanın peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi.