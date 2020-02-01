Ambulans uçak ‘sağlıklı yolcularıyla’ Wuhan’dan Türkiye’ye havalandı

Corona virüsü nedeniyle Çin’de bulunan 34 Türk vatandaşı, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını yurda getirmek için görevlendirilen askeri kargo uçağı Çin’in Wuhan kentinden havalandı.

Uçak dün Türkiye’den havalanmıştı. Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı ambulansa dönüştürülen uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Wuhan kentinden havalandı.”

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter’dan altı kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu ile uçağın havalandığını duyurdu. Koca, “Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı” dedi.