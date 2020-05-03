Ambulans helikopter, tarla sahibi inmesine izin vermeyince, kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri döndü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibi buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince, kalp krizi geçiren hastayı alamadan dönmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: DHA

İlçedeki Altınkaya Baraj Gölü kıyısında yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki C.Y. kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak, yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotlar da çalışmadığından Samsun’dan ambulans helikopter talep edildi.

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Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.’nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede üç kez tur atıp inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun’a geri döndü.

Kayıkla geçirildi

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, kara ambulansının barajdan dolayı mahalleye gelemediğini, bu nedenle hava ambulansı talep ettiklerini belirterek, şu fadeleri kullandı: “Yaklaşık 25 dakika sonra hava ambulansı geldi. Geniş bir harman vardı, oraya inebileceğini düşündüm ancak uygun görülmedi. Yan tarafta bir tarla vardı, hava ambulansı oraya inmek için anons yaptı. Ancak tarla sahipleri ‘Olmaz, buğdayım ekili, zarar görür’ deyince helikopter inemedi. Hava ambulansı hastayı alamayınca 112’ye bildirdi. Hastamızı kayıkla karşı tarafa geçirdik. Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz.”