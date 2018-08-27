Amazon’un Türkiye’yi ‘bekletme’ nedeni: iPhone’lar balyozla kırılırken doğru değil

Türkiye’ye girmeye hazırlandığı duyurulan ancak halen faaliyete geçmeyen online alışveriş platformu Amazon’un eylül sonu ya da ekim ayında çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Amazon’un Türkiye’ye girişini erteleme gerekçesi: “iPhone’ların balyozla kırıldığı bir dönemde Türkiye’ye girmek doğru değil.”

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Amazon bir süredir Türkçe desteğiyle Amazon Almanya üzerinden Türkiye piyasasına hitap etmeye çalışıyordu.

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk bugünkü yazısında, Amazon’un, hazirandan beri Türkiye operasyonunu başlatmak için teknik hazırlıklarını sürdürdüğünü, Levent’te ofis açtığını ve son olarak 28 Ağustos’ta operasyona başlayacağının belirtildiğini aktardı.

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Özgentürk şöyle devam etti: “Amazon’un bayram sonrasında satışlara başlaması beklenirken operasyonun bir süre daha ertelendiğini öğrendim. Aldığım bilgilere göre Amazon eylül sonu ya da ekim ayında start verecek. Nedenine gelince.. Uzun süredir teknolojik olarak hazırlıklarını tamamlayan Amazon’un endişesi bu kez farklı. ABD ile yaşanan kriz, iPhone’ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye’ye girmenin doğru olmayacağı düşünülüyor.”

Kendi adıyla girecek

Girdiği ülkelerde o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmiş, ancak Hepsiburada, iddiayı yalanlamıştı.

Gelen haberlere göre firmanın ‘amazon.com.tr’ adıyla faaliyet göstereceği ve belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı belirtiliyor.

Sahibi dünyanın en zengin insanı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, servetini 2017 yılında 99 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin kişisi unvanını Bill Gates’den almıştı. Amazon hisseleri, tarihinde ilk defa bin 500 doları aşarken Bezos’un serveti de 124 milyar dolara ulaştı.