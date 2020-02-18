Amazon’un kurucusu Bezos’tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, ‘dünya için en büyük tehdit’ olarak gördüğü iklim değişikliğiyle mücadele için oluşturduğu, 10 milyar dolar (60 milyar TL) değerindeki Yeryüzü Fonu’nu tanıttı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bezos, fonun küresel boyutta ‘doğayı korumak ve saklamayı’ hedefleyen tüm bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları için geçerli olacağını vurguladı.

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Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği gezegenimize karşı en büyük tehdit” diyen Bezos şöyle devam etti: “Ben de, hep birlikte paylaştığımız gezegenimiz üzerinde yok edici etkisi her geçen gün büyüyen iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleyi büyüten ve yeni mücadele biçimlerini geliştiren diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum.”

Yeryüzü Fonu, önümüzdeki yaz aylarından itibaren iklim değişikliğine karşı mücadele girişimlerine destek vermeye başlayacak. Amazon’un kurucusu, “Bu, büyük şirketlerin, küçük şirketlerin, ülkelerin, küresel örgütlerin ve bireylerin kolektif eylemi olacak” dedi.

ABD’li milyarder, ‘Forbes’s Real-Time Billionaires List‘te 129.9 milyar dolarlık varlığıyla yeryüzünde yaşayan en zengin kişi olarak seçilmişti.