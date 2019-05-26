Amazon’da 8.0’lik sarsıntı: Peru merkezli deprem yüzbinleri sokağa döktü

Peru’da bu sabah yerel saatle 02.42’de 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 115 kilometre derinde meydana gelmesi yüzeydeki yıkıcı etkisini önemli ölçüde azalttı.
Komşu ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador’dan da hissedilen depremin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Lagunas kentine 85 kilometre uzaklıkta ve yerleşimin çok az olduğu Amazon ormanlarının içinde.
Depremde merkezi kentlerde can kaybı haberi gelmezken, haberleşmenin kısıtlı olduğu orman alanındaki durumun önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor. İlk bilgilere göre bazı kasabalarda binalarda çatlak, yollarda çökme meydana geldi. Bununla birlikte yüzbinlerce insan sarsıntının etkisiyle sokaklarda sabahladı.