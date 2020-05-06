Amazon yerlileri ‘corona’yla mücadele için ‘bağış’ çağrısı yaptı

Amazon bölgesinde bulunan dokuz ülkeden yerli halklar, yağmur ormanlarında yaşayan 3 milyon kişinin corona virüsü salgınına karşı korunması için bağış çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada yerel yönetimlerin yerli toplulukların ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve yiyecek, ilaç ve temel korunma ekipmanının sağlanabilmesi için kaynak arayışına girildiği kaydedildi.

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Amazon Acil Durum Fonu, önümüzdeki iki hafta 3 milyon dolar, önümüzdeki iki ay içinde ise 5 milyon dolar toplamayı hedeflediğini açıkladı.

Amazon Bölgesi Toplulukları (COICA) Genel Koordinatörü Gregorio Diaz Mirabal, “Hükümetlerimizin bir şey yapması için artık daha fazla bekleyemeyiz… Neslimizin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Mirabal, bölgedeki 600 yerli kabileden 180’inde virüsün görüldüğünü, 33 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

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Fon, Orta ve Güney Amerika’daki ormanları korumak için çalışan Yağmur Ormanları Vakfı kolu tarafından yönetilecek.

Vakfın icra direktörü Suzanne Pelletier, yerli toplulukların yağmur ormanlarının bekçileri olduklarını ve gezegende hayatın devamı açısından hayati öneme sahip olduklarını söyledi.

“Salgın yalnızca insanlar için değil, çevre için de acil çözüm gerektiren bir sorun” diyen Pelletier, “Amazon bölgesinde yaşayan yerli halklar, ormanların yok edilmesi karşısındaki son savunma hattı ve iklim değişikliğini azaltmak için de elimizdeki en büyük şans” ifadelerini kullandı.