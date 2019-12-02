Amazon, tepki üzerine, Nazi toplama kampı Auschwitz temalı ürünleri kaldırdı

Amazon, ‘Holokost’ (Yahudi Soykırımı) denince akla ilk gelen şeylerden Polonya’daki toplama kampı Auschwitz’i ‘tema’ olarak seçen ürünleri tepki üzerine satıştan kaldırdı.

Fotoğraf: Twitter

Amazon’da, 2’nci Dünya Savaşı’nda, Nazilerin yönetimindeki Almanya’nın çoğunluğu Yahudi 1.3 milyon kişiyi yolladığı ve 1.1 milyonunun hayatını kaybettiği Auschwitz’i çağrıştıran Noel süsü, açacak ve mouse pad gibi ürünler satışa sunuldu. Polonya’daki Auschwitz’i Anma Müzesi, Twitter’da ürünlerin kaldırılması için çağrı yaptı. Firma, bunun üzerine ürünlerin kaldırıldığını duyurdu.

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Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ürünlerde, toplama kampının girişinin, dikenli tellerinin ve oraya yollananları taşıyan yük trenlerinin fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.

Müze, ürünler satıştan kaldırılınca, Amazon’un sorumluluk duygusuyla davrandığını belirterek, bu konudaki hassasiyetleri dolayısıyla sosyal medya kullanıcılarına teşekkür etti.