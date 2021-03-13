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Yaramazlara biraz batar!

Amazon, LGBTİ kimliklerini ‘akıl hastalığı’ olarak nitelendiren kitapları satmama kararı aldı

Amazon, cinsiyet ya da cinsel kimlikleri akıl hastalığı olarak nitelendiren kitapları satmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li e-ticaret devi ABD Kongresi’ne yazdığı mektupta belirli içerikleri satmama hakkı olduğunu belirtti.

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Şirket Cumhuriyetçi senatörlerin, muhafazakar bir yazara ait kitabı neden bütün platformlarından kaldırdığı yönündeki sorusuna cevaben yazdığı mektupta kararını bildirdi.

Ülkede geçen ay Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa LGBTİ’lere karşı ayrımcılığı yasaklıyor. Öte yandan, Eşitlik Yasası halen Senato’dan geçmesi bekleniyor.

Amazon geçen ay ‘When Harry Became Sally‘ (Harry Sally Olunca) kitabını basılı ve sesli edisyonlarını sitesinden kaldırmıştı.

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Ardından Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio, Josh Hawley, Mike Braun ve Mike Lee şirkete bir mektup yazarak, bu kararın gerekçesini açıklamasını istemişti.

Amazon yetkilileri, mağazalarında satışa sunulan içeriğin özenle değerlendirdiğini belirterek, “LGBTQ+ kimliklerini akıl hastalığı olarak anlatan kitapları satmamayı seçtik” ifadelerini kullandı.

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