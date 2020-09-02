Amazon kabileleri yağmur ormanlarını korumak için drone kullanmayı öğreniyor

Brezilya’daki Amazon kabileleri yağmur ormanlarında yasadışı ormansızlaştırmanın izini sürmek için drone kullanma eğitimi alıyor.

Fotoğraf: WWF

1980’lere kadar dış dünyadan izole şekilde yaşayan Uru-Eu-Wau-Wau kabilesinden 28 yaşındaki Awapy Uru Eu Wau Wau bu drone kullanıcılarından biri.

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Kabile ülkenin batısında koruma altındaki yaklaşık 18 bin kilometrekarelik Rondonia bölgesinde yaşıyor. Yiyecek yetiştirmek ve toplamak, balık avlamak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yağmur ormanlarına bağımlılar.

Ancak yağmur ormanları tarım ve hayvancılık yapılması için çıkarılan yangınlar ve ormansızlaştırma nedeniyle tehditle karşı karşıya.

Awapy doğanın onlar için her şey demek olduğunu anlatıyor: “Hayatımız, akciğerlerimiz, kalplerimiz… Ağaçların yok olduğunu görmek istemiyoruz. ORmanlar yok olursa daha sıcak olacak, nehirler olmayacak, avlanamayacağız, temiz havamız olmayacak.”

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İşte bu nedenle Awapy ve diğer yerli topluluklardan beş temsilci WWF’in (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) gerçekleştridiği drone kullanma eğitimlerine katılıyor.

WWF Brezilya ofisinden Felipe Spina grubun teknolojiyi çok istekli karşıladığını ve hızla drone kullanmayı öğrendiğini anlattı.

WWF’in verdiği bilgiye göre koruma ekibi ilk drone kullanımlarında 1.4 hektarlık bir alanda ağaçların yok olduğunu fark etti. Birkaç gün sonra da hayvancılık yapmak için kullanılacağını göstergesi olarak bir helikopterden bu alana tohum atıldığını görüntüledi.

Drone’ların sağladığı yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, videolar ve GPS haritaları yasadışı faaliyetler yetkililere bildirilirken kanıt olarak kullanılıyor. Ayrıca yerli topluluklara bu çok geniş alanları daha kolay izleme imkanı sağlarken yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişilerle olası bir tehlikeli karşılaşmayı da önlemiş oluyor.