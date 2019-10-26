Amazon ile yarışmıştı: Microsoft, Pentagon’un teknoloji ihalesini kazandı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un işletim sistemleri alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık (57.7 milyar lira) dev teknoloji ihalesinin kazananı, Amazon’u saf dışı bırakan Microsoft oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın gizli verilerini de içeren tüm veriler, kurulacak bulut sistemine taşınacak. Proje 10 yıl sürecek.

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Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft’a vererek, bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adım daha attı” dendi.

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, oğlunun ihaleye giren şirketlerden olan IBM’de çalışmasından dolayı kendisini ihale sürecinden alıkoymuştu.

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Amazon, 315 milyar dolarlık (1.8 trilyon lira) ilk sırada yer alırken, ihalenin kazananı Microsoft 251 (1.4 trilyon lira) milyar dolarla dördüncü sırada. IBM ise 13. sırada.