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Yaramazlara biraz batar!

Amazon 3 milyon metrekare alana kendi havalimanını inşa ediyor

1 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden ABD’li e-ticaret devi Amazon, kendi havalimanını inşa etmek için kolları sıvadı.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ün haberine göre ABD’nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine inşa edilecek havalimanının 1.5 milyar dolara mal olması bekleniyor.

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Sembolik bir temel atma töreni düzenleyen Amazon CEO’su Jeff Bezos, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak.”

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