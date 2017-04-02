Amatöre düşen Orduspor’a Trabzonspor yönetiminden bir gönderme, bir destek: Onların üzüntüsü bizim sevincimiz olamaz

Spor Toto 3’üncü Lig’de bitime dört hafta kala ligde kalma şansını yitiren Orduspor’a göndermede bulunan Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın’a yanıt, bordo-mavili kulübün bir diğer yöneticisi Gökhan Saral’dan geldi.

‘Trabzon kümeye diye bağıranlar kümeyi görmeye devam ediyor’

Aydın, Orduspor’un Denizli Futbol Akademispor’a deplasmanda 2-1 yenildiği maçın ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda,

“‘Trabzon kümeye’ diye bağıran takımlar kümeyi görmeye devam ediyorlar. Orduspor da amatör kümeye düştü” diye yazdı.

‘Trabzon kümeye’ diye bağıran takımlar kümeyi görmeye devam ediyorlar. Orduspor da amatör kümeye düştü. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) 2 Nisan 2017

‘Onların üzüntüsü bizim sevincimiz olamaz’

Aydın’ın bu yaklaşımını isim vermeden eleştiren Saral ise, yine sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, “Biz Rizespor’u, Orduspor’u, Samsunspor’u, Zonguldakspor’u daima Süper Lig’de görmek isteriz..! Onların üzüntüsü bizim Sevincimiz olmamalı, olamaz” ifadelerini kullandı.