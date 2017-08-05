Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: Beş kişi hayatını kaybetti

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki otobüs kazasında beş kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Kazada şoför İhsan Güleryüz ve üç kişi olay yerinde, bir yaralı ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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Otobüsün Çorum’un Osmancık ilçesinde mola verdiği, moladan yaklaşık yarım saat sonra da kazanın meydana geldiği ifade edildi.

‘Şöför çok yaşlıyıdı’

Kazada yaralanan yolcu Tuncay Uslu, ayakta yapılan tedavisinin ardından kaza anını anlattı: “Otobüs yeni mola vermişti. Şoför çok yaşlıydı. Baktığınız zaman bu otobüs bu şoföre nasıl emanet edilir dersiniz. Araba bence hızlı değildi. Kaza anında uyanıktım. Otobüs direksiyon hakimiyetini kaybetti, yan yattı ve sürüklendi. Sonra da yuvarlandı.”

Ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.