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Yaramazlara biraz batar!

Amasya’da görev yapan nöroloji uzmanı Covid-19’a yenik düştü

Amasya’da nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Yiğit, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 65 yaşındaki Yiğit, hastanenin yoğun bakımında 10 gündür tedavi görüyordu. Yiğit, sabaha karşı hastalığa yenik düştü.

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Yiğit için hastane önünde yapılan törene, akrabaları, sevenleri ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve sağlık çalışanları katıldı.

Masatlı şunları söyledi: “Bugün Mustafa Yiğit kardeşimizi uğurlayacağız. Doktor kardeşimiz yaklaşık 32 yıldır burada hayatını devam ettirmiş, köklerini buraya salmış. Buradaki insanlarımızla o kadar samimi ve güzel diyaloglar kurmuş ki gerçekten duydukça hüznümüz bir kat daha artıyor. Yüce Mevla’dan kendisine rahmet diliyorum. Bizler kendisinden razıydık, yüce Mevlam da kendisinden razı olsun, rahmetiyle muamele eylesin.”

Yiğit’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a gönderildi.

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