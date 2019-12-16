Amasra’da maaşları ödenmeyen maden işçileri eylemde

Bartın’ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağında çalışan 98 işçi, iki aydır maaş ödenmediği gerekçesiyle 10 gündür iş bırakma eyleminde.

Fotoğraf. DHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, şirketin 14 Şubat 2005’te çıkılan ihaleyi kazandığını ancak bugüne kadar çalışma düzeyindeki taahhütlerini yerine getirmediğini kaydetti.

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Ertan Kaya şirketin hala üreteme geçmediğini, sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bugüne kadar şirkete gerekli müsamahayı fazlasıyla göstermiş ancak şirket hem verilen süre içerisinde hem de yapılan süre uzatımlarına rağmen gerekli şartları yerine getirmemiş hem ülkemizin hem de ilimizin ekonomisine vaat ettiği katkıyı sağlayamamıştır. Bölge insanımız ve işçi kardeşlerimiz de bu durumda fazlasıyla zarar görmüştür ve görmeye de devam etmektedir. Yer altı kaynaklarımızın değerlendirilerek ülkemiz ve ilimizin ekonomisine kazandırılması elzemdir. Bunun içindir ki süre uzatımlarına rağmen sözleşme şartlarını yerine getiremeyen şirketle yapılan Amasra B sahası rödövans sözleşmesi TTK tarafından iptal edilmeli ve Amasra B sahası ülke üretimi için TTK’ya devredilmelidir.”