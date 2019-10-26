Amasra kalesinde, heyet incelemesinin ardından onarım başlayacak

Bartın’ın Amasra ilçesindeki tarihi kalenin altındaki kayaların denize devrilmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin, kalede inceleme yapmasının ardından, onarımın başlayacağı açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Bartın’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde bulunan Amasra Kalesi’nin altında bulunan kayaların bir kısmında denize doğru çökmeler meydana geldi. Amasra Kalesi’nin altındaki kayalıkların yıkılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen heyet Amasra’da inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış eşlik etti.

Reklam

Teknik heyet 2 bin metre uzunluğa sahip Amasra Kalesi’nin burçlarında inceleme yaptı. Surlarda ve çökmelerin yaşandığı alanlarda inceleme yapan teknik heyet, ayrıca Kemere Köprüsü’ndeki hasarlarla ilgili incelemede bulunarak rapor tuttu. Kaledeki onarımın yapılacak incelemelerin ardından başlanacağı öğrenildi.

Cenova kolonisiydi

Amasra kalesinin tarihi, Bizans dönemine kadar gidiyor. Daha sonra Ceneviz (İtalya’nın Cenova kenti) kolonisi olan Amasra kalesi, bu dönemde değişikliklere uğradı ve 14’üncü ve 15’inci yüzyıllarda hem Ceneviz hem de Osmanlı dönemlerinde ciddi onarımlar gördü. İki ana kütleden meydana gelen Amasra kalesi, yer yer kule boşlukları, iç taksimatlar, belirli yerlere yerleştirilen Cenova armaları, eros, medusa, kartal, öküzbaşı gibi figürlerin yer aldığı taşlarla, ortaçağ görünümü veriyor.