Amal Clooney, Prens Charles’ın vakfında gençlik için çalışacak

ABD’li oyuncu George Clooney’le evli olan insan hakları savunucusu avukat Amal Clooney, İngiliz tahtının veliahtı Prens Charles’ın kurucusu olduğu vakfın gençlere yönelik uluslararası kampanyasına öncülük edecek.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre Clooney Çifti, Prens Charles’ın 1976’da kurduğu ‘Prince’s Trust’ adlı vakfın Buckingham Sarayı’ndaki gecesinin onur konukları arasındaydı.

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Amal Clooney’yi çok etkileyici birisi ve bir rol model olarak gören Prens Charles, onun, vakfın gençlere yönelik küresel çaptaki ilk kampanyasında etkin rol almasını istedi.

Prensin, henüz planlama aşamasında olan kampanyaya, iki çocuk annesi olan 41 yaşındaki avukatın adını vermeyi bile düşündüğü belirtildi.