‘Amacımıza ulaştık’ diyen Kılıçdaroğlu: Meclis’teki mücadele daha sert olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün amacına ulaştığını belirterek, parlamentodaki mücadelenin daha sert olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

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‘Bunun da mücadelesini vereceğiz’

Reuters’a konuşan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 20 Temmuz’dan sonra oluşturulan korku gömleğinin çıkarılması ve adalet amacıyla yapıldığını kaydederek, “Amacımıza ulaştık” dedi.

Yürüyüşün Türkiye’deki siyasi atmosferi ve tarihin akışını iyi yöne doğru değiştireceğini dile getiren CHP lideri, “Şu anda yaratılan atmosferin en temel noktalarından biri haksızlığa uğrayanların yargıya başvuramaması, bu yürüyüş onu da çözecektir umarım; bunun da mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.

‘Mücadele belki de sokağa taşınacak’

Parlamentoda iç tüzüğün değiştirilmesiyle muhalefetin konuşma hakkının kısıtlanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Muhalefet olarak bundan sonra daha etkin olacağız artık, her alanı/fırsatı değerlendireceğiz, önümüzdeki günlerde parlamentodaki mücadele daha sert olacak büyük ihtimalle. Parlamentoda iç tüzüğü değiştirerek konuşma hakkımızı kısıtlamak istiyorlar, buna tahammül etmemiz mümkün değil; dolayısıyla bu mücadele giderek sertleşecektir, belki sokağa taşacaktır” dedi.