Amaç saldırıları önlemek: Eyfel Kulesi’nin etrafına cam duvar örülecek

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ne olası saldırıları önlemek amacıyla cam duvar örülecek.

Paris belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre cam duvar 2.5 metre yüksekliğinde olacak. Cam duvar, Eyfel Kulesi’nin etrafına Euro 2016 futbol turnuvası için konulan metal parmaklığın yerini alacak.

Cam duvarın konulma gerekçesi olarak kulenin olası terör saldırısından etkilenmesini önlemek gösterilirken, yetkililer kule çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Kentin turizm işlerinden sorumlu yetkilisi Jean-François Martins, “Üç amacımız var: Görünümü düzeltmek, erişimi kolaylaştırmak ve ziyaretçiler ile görevlilerin güvenliğini artırmak” diye konuştu.

Paris’teki IŞİD saldırısının ardından Fransa’da 13 Kasım 2015’te OHAL ilan edilmişti. OHAL, 15 Temmuz 2017’ye kadar uzatılmıştı.