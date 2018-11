Amaç otizmli çocuklar için kaynak yaratmak: Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’nin 11’incisi düzenleniyor

Otizmli çocuklar yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Four Seasons Hotel at the Bosphorus’da gerçekleşecek etkinlik, otizmli çocuklar yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik için giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılıyor.

Katılımcılar 120 firmanın katıldığı etkinlikte çeşitli ürünleri satın alarak otizmli çocuklara destek olabilecek.

Festivalde alışverişin yanısıra Azra Kohen, Ayşe Arman, Piraye Erdoğan gibi isimlerin kişisel gelişim alanında söyleşileri de düzenlenecek.

Geçtiğimiz sene 2 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği etkinliğe, bu sene ise en az 3 bini ziyaretçinin katılması bekleniyor.