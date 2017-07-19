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ABD Suriye’de hava üssü kurmuş: ‘Amaç Kürtleri Türkiye ve Esad’a karşı savunmak’

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Alman Bild gazetesi, ABD’nin Suriye’de gizli bir hava üssünün bulunduğunu ve Kürtleri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye’ye karşı savunma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Celal Özcan’ın Bild’den aktardığına göre 235 futbol sahası büyüklüğüde askeri havaalanına sahip üs toplam 1.9 kilometrekare.

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Uydu görüntülerine göre üs Kobani yakınlarında.

İsmini vermeyen bir sözcü, bu havaalanına C-130 ve C-17 tipi taşıma uçaklarının, C-17 jet uçaklarının da iniş yapabileceğini söyledi.

Sözcü, ABD’nin Kürtleri Esad ve Türkiye’ye karşı uzun süredir savunma hazırlığında olduğunu öne sürdü.


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