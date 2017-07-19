ABD Suriye’de hava üssü kurmuş: ‘Amaç Kürtleri Türkiye ve Esad’a karşı savunmak’

Alman Bild gazetesi, ABD’nin Suriye’de gizli bir hava üssünün bulunduğunu ve Kürtleri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye’ye karşı savunma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Hürriyet’ten Celal Özcan’ın Bild’den aktardığına göre 235 futbol sahası büyüklüğüde askeri havaalanına sahip üs toplam 1.9 kilometrekare.

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Uydu görüntülerine göre üs Kobani yakınlarında.

İsmini vermeyen bir sözcü, bu havaalanına C-130 ve C-17 tipi taşıma uçaklarının, C-17 jet uçaklarının da iniş yapabileceğini söyledi.

Sözcü, ABD’nin Kürtleri Esad ve Türkiye’ye karşı uzun süredir savunma hazırlığında olduğunu öne sürdü.