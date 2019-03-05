Amaç afetlere karşı dayanaklılığı artırmak: Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 5 milyar liralık hibe

Dünya Bankası’nın, Türkiye’de altyapının afetlere karşı dayanıklılığının artırılması için 900 bin dolar (yaklaşık 5,3 milyar lira) hibe sağlayacağı bildirildi.

17 Ağustos 1999’daki depremden bir kare… Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan ‘Türkiye’de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması’, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, Dünya Bankası, Türkiye’den yapılan mali yardım talebine cevaben, Japonya ve Dünya Bankası’nın ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu’ kapsamında, Türkiye’de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.