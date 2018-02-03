Amaç acil servis yoğunluğuna çözüm: Poliklinikler ek mesai yapacak

Acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için devlet hastanelerinde bazı poliklinik hizmetlerinin saat 23.00’e kadar uzatılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisini ziyaret ederek geçilecek yeni sistemi anlattı.

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Gümüş, son iki ay içerisinde bir takip başlattıklarını ve özellikle birçok ilde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştuğunu gördüklerini kaydetti: “Kamera takip sistemimizde son 1,5 ay içerisinde verilerimizi değerlendirdik. Bu verilere göre, zaten yapmış olduğumuz çalışmayı bir acil tebliğiyle sonlandırdık. Türkiye’de günde yaklaşık 1,5 milyon kişi muayeneye geliyor. Hastanelerimize başvuruyor ve bu muayeneler gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde yine günde İstanbul’a baktığımızda 270-300 bin arası muayene, poliklinik muayenesi gerçekleştiriliyor. Bunların 40 veya 45 bini acil servislerde gerçekleşiyor. Özellikle büyük metropollerde mesaiden sonra vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak istiyor.”

‘Günde 1000 hasta’

Müsteşar, acil olmasa da gerçek semptomu veya sorunu olan vatandaşların acil servisleri tercih ettiğini dile getirerek İstanbul’daki acillerin yüzde 85’inin bakanlığa ait olduğunu söyledi: “Baktığımızda 200’e yakın özel hastane var ama burada bazı fark meselelerinden dolayı ki bizim bilgimize rağmen bazı sorunlar yaşanıyor, vatandaşlarımız marka olarak bildiği, hatta en yakınında değil, bizim kamu hastanelerimize geliyor. Bunu da incelediğimizde İstanbul’da 1000’in üzerinde hasta bakan 16 kamu hastanemiz var. Bu 24 saatlik acil hasta sayısını söylüyorum. Yine tüm Türkiye baktığımızda günde 1000’den fazla acil hasta bakan 63 hastane var.”

‘Yüzde 80’i gerçek hasta değil’

Gümüş şöyle devam etti: “Acile gelen 1000’den fazla hastaya baktığımızda yüzde 80’i gerçek acil hasta değil. Örneğin, semptomu, kulak ağrısı, gribal enfeksiyonu olan hasta problemini çözmek için sabah mesaisi var, işe gidecek ama sabahleyin tekrar hastaneye gelme sorunu var, acil servise geliyor. Bu tespitten sonra bizim, acil servisleri yeniden dizayn etmek hususu daha da ortaya çıktı. Yeni bir çalışmayla, madem vatandaşımızın bu ihtiyacı var, mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı da başlattık. ‘Mesai dışı poliklinik’ veya ‘vardiyalı polikliniği’ adı altına saat 23.00’e kadar, hastanelerimiz hastalara bakacaklar. Böylelikle acil servisteki, uzun süre bekleyen ayaktan hastalar, ‘mesai kaydırma yeşil alan 2’ dediğimiz polikliniklere kaydırılarak, tedavi edilecekler. Acil servise gelen hastaların ilk değerlendirmesi sağlık personeli ve hekim tarafından yapılacak. Bu değerlendirmeden sonra hasta ya acil polikliniğine ya da yeşil 2 dediğimiz, daha hafif olan hastaların, ağır olmayanların, hemen acilin yakınındaki konuşlandırılan mesai dışı polikliniklerde bakılmasını sağlayacağız. Şimdi acil servisleri gezdik, büyük bir kalabalık oturuyor. Bunların hepsi ayakta hastalar, bunların yanında yakınları var. 100 hasta başvurmuşsa, 300 kişi acil servisin içinde oluyor. Biz bu kargaşayı bugünden itibaren ortadan kaldıracağız. Ayaktan hastalarımızı acilin dışında başka bir alanda karşılayıp tedavileri yapacağız.”

Acile giriş yok

Müsteşar, hasta yakınlarının acil servis kapısından içeri alınmaması için de ekip kuracaklarını anlattı: “Bir araçla da geldiğinde vatandaşımıza vale hizmeti de sunacağız. Yanında hastası var, park edecek yer bulana kadar hasta ile beraber gezmeyecek. Gelecek bizim valemiz arabasını karşılayacak. Hastamızı alacağız ve acil servise yönlendireceğiz. Bununla ilgili öncelikle vale hizmeti, ikinci planda hasta karşılama elemanlarımız hastayı alacaklar. Hasta yakınlarının acilin kapısından sonra hastalarını içeri almalarını istemeyeceğiz. Biz alacağız. Bununla ilgili ekipleri kuruyoruz. Bundan sonraki süreci şemada olduğu gibi sağlık personeli değerlendirecek. O değerlendirmeye göre, hastanın aciliyeti değerlendirilip hastamız sarı alana veya acil polikliniği veya yeşil 2 denilen kaydırılmış uzatılmış mesai alanına alınacak.”