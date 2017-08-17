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Ama müfredatta yok: Bakan evrime karşı değilmiş

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, müfredattan çıkarılan evrim için, “Karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti. Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

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Yılmaz, gazete ve televizyonların eğitim editörleriyle bir araya geldi.

‘Darwin’e karşı olma durumu yok’

Sözcü’den Yurdagül Uygun’un haberine göre bakan, sözlerine şöyle başladı: “Biz evrime karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil. Biz sadece ‘Öğretilecek o kadar konu var ki, bu konu bu eğitim seviyesinde verilmesin, ortaöğretimin üstünde verilmesi uygundur’ diyoruz.”

Yeni müfredatta “Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır” diye bir bölüm olduğunu aktaran Yılmaz, bu bölümde İbn-i Sina ve Darwin’in de olduğunu belirtti: Yani Darwin’e karşı olma durumu yok” dedi.

Bakan ‘cihat’ kavramının yanlış bilindiğini, bu nedenle ‘doğrusunu’ öğretmek gerektiğini de savundu: “Bunu kesinlikle canı gönülden söylüyorum, sizin kaygınıza aynen ben de katılırım. Biz bunu müfredata koyduk ama öğretmen orada ne anlıyor? Öğretmene bir çerçeve koyduk. Yani yanlış anlamları verme, aşırılara gitme diye… Adı barıştan gelen bir dinin bir kelimesi savaşa, kırmaya, dökmeye getirilebilir mi?”

Bakan müfredatı savundu: Atatürk’e dair öğretilmesi gerekip çıkarılan konu yok

Yeni müfredata tepki: ‘Evrim Ağacı’, liselilere internetten evrim dersi veriyor

CHP yeni müfredatı kabul etmedi: Türkiye bu deli gömleğine sığmaz

Üç bilim derneğinden ortak bildiri: Müfredat evrensel standartların çok altında

Bakan yeni müfredattaki cihat kavramını ‘açtı’: Rahatsızlık duymayın, dinimizde var

İşte yeni müfredat: ‘FETÖ,’ IŞİD, PKK, 15 Temmuz, cihat…

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