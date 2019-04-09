Alzheimer’e karşı umut ışığı: Stimülasyon sayesinde bellek iyileştirilebiliyor

ABD’deki Boston Üniversitesi’nde, elektrik dalgaları sayesinde 60’lı ve 70’li yaşlardaki bir grubun beynine 20’li yaşlardaki bir grup gencin işleyen belleği (kısa süreli bellek) stimüle edildi.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre stimülasyon sona erdikten sonra 50 dakika etkisinin sürdüğünü gözlemleyen biliminsanları, “Bu, gelecekte Alzheimer gibi hastalıkları stimülasyon sayesinde tedavi edebilmek adına umut vaat eden, çok olumlu bir gelişme” dedi.

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Robert Reinhart, işleyen belleğin kısa süreli bilgi muhafaza ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Burası, insan bilincinin varolduğu yer ve yaşlandıkça zayıflıyor. Stimülasyon sonrasında yaşı ileri olan grubun hafızasında iyileşme olduğunu gözlemledik. Belirli bir süre için de olsa onlarda genç yaştaki işleyen belleği geri getirebildik. Bu çok önemli çünkü dünya nüfusu yaşlanıyor.”

Araştırma ekibinden Reinhart, stimülasyonla ‘hafızayı gençleştirme’ çalışmalarına daha geniş kapsamlı araştırmalarla devam edeceklerini söyledi.

Sonuçları Nature Neuroscience adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 42’si 60-70’lerinde 42’si 20’li yaşlarda 84 kişi gönüllü oldu.